La Lucania: Ieri, oggi e domani / Lukanien: Gestern, heute, morgen.

Franc Arleo, dopo Lucus, porta in teatro il suo ultimo libro di Geosofia edito da AnimaMundi Edizioni:

Il Dio selvatico

L’autore è stato uno degli ultimi pastori di capre del ‘900 sugli Appennini Mediterranei. Oggi come un wanderer o flaneur contemporaneo ripercorre il mito e la mistica della terra incognita, la Lucania, così come la definirono i viaggiatori dell’800. Una terra selvatica che non combacia con i confini dell’attuale Basilicata e che l’autore racconta attraverso paesaggi e persone fuori dal comune. Franc Arleo in questa terra è impegnato attivamente nella Riforestazione Umana degli Appennini Mediterranei ovvero nel ripopolamento e nella riattivazione di servizi essenziali in una delle aree più disabitate d’Italia e dell’intera Europa.

Wilde Landschaften zwischen Meer und Bergen, Felsküsten, Wälder, Vulkangebiete, kleine Orte, die stolz auf schroffen Felsen sitzen: das ist die Lucania, Lukanien, die Basilikata. Sie ist eines der am dünnsten besiedelten Gebiete Europas, ein ungeschliffener Diamant, dessen Zauber erst entdeckt werden muss.

Franc Arleo, der sich in seinen Büchern Lucus (2023) und dem frisch erschienenen Il Dio selvatico (2024) genau diesem Zauber widmet, ist selbst in der Basilikata geboren und war einer der letzten Ziegenhirten des 20. Jahrhunderts im mediterranen Apennin. Heute, als zeitgenössischer Wanderer oder Flaneur, spürt er dem Mythos und der Mystik dieser terra incognita, Lucania, wie sie die Reisenden des 19. Jahrhunderts bezeichnet haben, nach. Mit seinen Erzählungen und seiner Performance nimmt er die Zuschauer mit auf eine poetische Reise durch Landschaften und zu Menschen, die authentisch und nicht alltäglich sind.

Franc Arleo präsentiert als Geosoph einen Blick auf Landschaft, der ganzheitlich ist und Vergangenheit und Gegenwart verknüpft sowie deren Narrative einschließt. Für die Zukunft der Region engagiert er sich, indem er aktiv ist bei der „Wiederaufforstung“ des mediterranen Apennins durch den Menschen, d.h. für die Wiederbesiedlung und die Reaktivierung der wichtigsten Dienstleistungen in diesem Gebiet.

Eine Veranstaltung der Federazione delle Associazioni Lucane in Germania und der Associazione lucana Stuttgart.

Lesung der Texte in deutscher Sprache: Dieter Fuchs