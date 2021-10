Il Gusto Barocco spielt Bach - Il Gusto Barocco & Miriam Feuersinger

Die Pandemie wirkt sich nach wie vor auf die Planungen im Kulturbereich aus.

Vor drei Wochen erhielten wir die Nachricht über die Unsicherheit eines lange geplanten Gastspiels mit den jüngst auf CD erschienenen Brandenburgischen Konzerten – das gleiche Programm hatten wir auch für unser Stuttgarter Konzert vorgesehen.

Trotz aller Unsicherheiten wollten wir das Konzert am 5.11. in der Johanneskirche Stuttgart unbedingt erhalten und haben für Sie ein Solistenquartett zusammen gestellt. Wir freuen uns, dass Miriam Feuersinger nach wie vor Bachs Kantate zum Ende des Kirchenjahres „Ich habe genug“ in der selten gespielten Fassung für Sopran und Traversflöte interpretieren wird – darüber hinaus Choräle aus Schemmelis Gesangbuch. Auch die Instrumentalwerke Bachs verweisen auf den Ewigkeitssonntag: insbesondere die Sonate für Flöte, Gambe und Cembalo in E-Dur thematisiert die letzten Dinge, die Vergewisserung des ewigen Lebens und die Aussicht auf das Paradies.

PROGRAMM

Werke von Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Kantate BWV 82a „Ich habe genug“

(in einer Fassung für Sopran, Traverso und Orgel)

Choräle aus Schemellis „Musicalischem Gesang-Buch“

E-Dur für Flöte und Cembalo (BWV 1035) Sonate G-Dur für Gambe und Cembalo (BWV 1027)

Miriam Feuersinger | Sopran

Solistinnen und Solisten von il Gusto Barocco

Claire Genewein | Flauto traverso

Jonathan Pešek | Viola da Gamba

Cembalo und Orgel | Jörg Halubek