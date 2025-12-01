Il Pastor Fido – Motette

Stiftskirche St. Georg Am Holzmarkt 1, 72070 Tübingen

Pastoralmusik der Barockzeit.

Werke von François Couperin, Jean Hotteterre, Antonio Vivaldi u.a.;Thorsten Bleich (Musette de cour; Theorbe), Georg Noeldeke (Viola da gamba), Jens Wollenschläger (Cembalo)

Die Tübinger Motette ist als Reihe geistlicher Musik in der Stiftskirche St. Georg 1945 gegründet worden. Neben klassischer Musik vergangener Jahrhunderte war und ist aktuelle, zeitgenössische Musik ebenso selbstverständlich vertreten. Die Motette findet jeden Samstag als „Geistliche Musik in liturgischer Form“ bei freiem Eintritt statt und wird von der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Tübingen veranstaltet.

In der Motette erklingen hochklassige Chor-, Orgel- und Instrumentalmusik unterschiedlicher Stile. Psalm, Schriftlesung, Gebet sowie ein Gemeindelied sind feste Elemente dieses musikalischen Abendgottesdiensts.

