Die romantisch-leidenschaftliche Erfolgsgeschichte von IL VOLO geht weiter: Nach ausverkauften Konzerten 2024 kehren Gianluca Ginoble, Piero Barone und Ignazio Boschetto im Rahmen ihrer World Tour 2024/2025 zurück - mit sieben Konzerten in Deutschland und Österreich!

Seit 2011 begeistert das italienische Trio mit seinem einzigartigen Mix aus klassischem Gesang und Pop. Welthits wie "Volare", "My Way", "Nessun Dorma" oder "O sole mio" sorgen bei jedem Auftritt für Gänsehaut, Charme und große Emotionen.

Mit über 3,5 Millionen verkauften Alben, 300 Konzerten auf drei Kontinenten und zwei Grammy-Nominierungen zählen IL VOLO längst zu den größten internationalen Musikstars. Sie arbeiteten mit Legenden wie Plácido Domingo, Barbra Streisand oder Quincy Jones - und haben sich selbst als moderne "Drei Tenöre" einen Platz im Musikolymp ersungen.

2025 haben Fans erneut die Chance auf unvergessliche Abende voller Gefühl und italienischer Leidenschaft. Jetzt Tickets sichern!