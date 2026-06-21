Die Iliia Vasylynets Group präsentiert ein mitreißendes David Sanborn Programm – eine Hommage an den legendären Saxophonisten mit seinem unverkennbar souligen Sound. Die junge Stuttgarter Band vereint aufstrebende Musiker, die ihre Groove-Fusion-Fähigkeiten in einer Sextettbesetzung bündeln.

Iliia Vasylynets überzeugt mit großem, durchsetzungsstarkem Ton und brillanter Phrasierung – geformt durch Unterricht bei Klaus Graf und Christian Weidner.

Nach dem erfolgreichen Debüt im rennoomierten Bix Jazzclub in Stuttgart ist die Band nun auch regelmäßig in anderen Spielstätten Deutschlands zu erleben.

Pure Energie, eisenharte Grooves und leidenschaftliche Sanborn-Interpretationen – nicht verpassen!

Iliia Vasylynets - alt sax.

Cornelius Reich - keys

Manuel Wienhart - guitar

Nils Becker - Bass

Jakob Hafner - Drums

Lino Gerhardt - Percussion