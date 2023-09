Ilija Trojanow: „Tausend und ein Morgen“

Die Russische Revolution, der Kreml, Piraten in der Karibik, Olympiaboykott und ein gewisser „Damalsort“.

Zeitreisen sind voller Überraschungen. Inspiriert von der friedlichen und selbstbestimmten Gesellschaft der Zukunft, in der sie lebt, reist Cya von Zeit zu Ort und versucht, die Vergangenheit von ihren vermeintlichen Fesseln zu befreien – mit unterschiedlichem Erfolg.

In „Tausend und ein Morgen“ entwirft Ilija Trojanow eine große Zeitreise und ein leidenschaftliches Porträt seiner mutigen Heldin Cya. Wie kein anderer Autor verbindet er erzählerische Virtuosität und kritisches Denken mit einem modernen Epos, das Raum und Zeit ausleuchtet und den utopischen Roman neu erfindet.

Ilija Trojanow, geboren 1965 in Sofia, floh mit seiner Familie 1971 über Jugoslawien und Italien nach Deutschland, wo sie politisches Asyl erhielt. 1972 zog die Familie weiter nach Kenia. Von 1984 bis 1989 studierte Trojanow Rechtswissenschaften und Ethnologie in München. Dort gründete er den Kyrill & Method Verlag sowie den Marino Verlag. 1998 zog Trojanow nach Mumbai, 2003 nach Kapstadt, heute lebt er, wenn er nicht reist, in Wien. Für seine Romane erhielt er zahlreihe Preise u. a. den Vilenica International Literary Award (2018).