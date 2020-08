Nach seinem letzten großen Roman „Macht und Widerstand“ legt Ilija Trojanow nun mit „Doppelte Spur“ seinen neuen druckfrischen Roman vor, ein Text über Fakten und Fiktionen und über die Frage, wie wir durch Fake News zu Komplizen der Macht werden: Der investigative Journalist Ilija wird innerhalb weniger Minuten von zwei Whistleblowern des amerikanischen und des russischen Geheimdienstes kontaktiert. Er lässt sich auf das Spiel ein, zusammen mit Boris, einem amerikanischen Kollegen, folgt er der doppelten Spur nach Hongkong, Wien, New York und Moskau. Die geleakten Dokumente eröffnen einen Abgrund von Korruption und Betrug. Was darf man glauben? Mit welcher Absicht werden Lügen verbreitet? Ilija Trojanow, geboren 1965 in Sofia, blickt auf Lebensstationen in Nairobi, Paris, München, Mumbai und Kapstadt zurück und lebt mittlerweile in Wien und Stuttgart. Seine Romane, darunter „Der Weltensammler“, sind gefeierte Bestseller und wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.

Buchpremiere, Lesung und Gespräch

Wolfgang Niess (Moderation)