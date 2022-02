Ilja Richters kabarettistische Hommage an Karl May, einen der meistgelesenen Autoren deutscher Sprache, hat es in sich! Furios bringt er Mays schräges Leben – vom Kleinkriminellen zum Bestseller-Autor – auf die Bühne. Ein wildes Solo mit (fast) allen Mitteln der Unterhaltungskunst über einen erstaunlichen Menschen mit bemerkenswertem Lebenslauf.

Ilja Richter holt die Atmosphäre der Winnetou-Filme zurück, liest aus den Büchern von Karl May, singt selbstkomponierte und -getextete Chansons, schlüpft in viele Rollen und überrascht das Publikum mit vielen originellen Einlagen.

Die kuriose Lebensgeschichte eines der erfolgreichsten Autoren, aus der Ilja Richter mit viel Komik, aber ohne Klamauk ein hinreißendes Programm gemacht hat.