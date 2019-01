Das Leben ist keine Einhorn-Torte, es sei denn man streut Glitzer drauf!Aber nur wer aufgibt, hat wirklich verloren! Mit ihrem Tour Programm möchte Ilka Bessin all denjenigen Hoffnung geben, bei denen es gerade nicht so läuft und die in ihrem Leben statt des Hauptgewinns bisher immer nur Nieten gezogen haben. Sie möchte ihnen zeigen, dass es nicht ewig bergauf gehen kann, sondern irgendwann auch mal wieder bergab gehen muss. Ja, ihr habt richtig gelesen! Was ist wohl leichter: sich den bekloppten Berg mit ´nem Puls von 2000 raufzuquälen oder locker und easy bergab zu schlurfen? Na, also! Außerdem will sie ihrem Publikum Mut machen und sie motivieren, sich gegen die ganzen Leute, die einem das Leben versauen, zu wehren, denn nur wenn man nach einem Niederschlag nicht wieder aufsteht, haben die Deppen am Ende gewonnen.