Erleben Sie die ILLUMINIGHTS auf Burg Stettenfels – vom 23. Dezember 2025 bis zum 11. Januar 2026 verwandelt sich die historische Burg erneut in eine faszinierende Welt aus Licht, Projektionen und Legenden.

Spektakuläre 3D-Animationen und beeindruckende Lichtinstallationen lassen den Innenhof, den Herzogsaal, die Burgküche, die Great Hall, den Burghof mit Schenke, den Sturmfederturm, den Gewölbekeller und den Burggraben in neuem Glanz erstrahlen.

Begleitet vom Schlossgespenst Fiona entdecken Sie bei Ihrem Rundgang verschiedene Räume und Stationen, die mit eindrucksvollen Projektionen Geschichten aus längst vergangenen Zeiten erzählen.

Tauchen Sie ein in diese magische Erlebniswelt – und erleben Sie die Burg Stettenfels wie nie zuvor.

FRÜHBUCHEN LOHNT SICH!

Bis zum 30. November 2025 gibt es die Möglichkeit, ordentlich zu sparen. Ab dem 01. Dezember gelten dann die regulären Preise.