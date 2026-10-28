Erleben Sie die ILLUMINIGHTS auf Burg Stettenfels – vom 19. Dezember 2026 bis zum 10. Januar 2027 verwandelt sich die historische Burg erneut in eine faszinierende Welt aus Licht, Projektionen und Legenden.

Spektakuläre 3D‑Animationen und eindrucksvolle Lichtinszenierungen verwandeln den Innenhof, den Herzogsaal, die Burgküche, die große Halle, den Burghof mit Schenke, den Sturmfederturm, den Gewölbekeller und den Burggraben in eine atmosphärisch neu erlebbare Welt. Begleitet vom Schlossgespenst Fiona folgen die Besucher einer fortlaufenden Geschichte, in der eindrucksvolle Projektionen

Raum für Raum enthüllen, wie Fiona und ihre Freunde das gefrorene Eiskönigreich aus dem Bann der frostigen Königin befreien.

Tauchen Sie ein in diese magische Erlebniswelt – und entdecken Sie die Burg Stettenfels in einer faszinierenden Form, wie sie zuvor noch nie zu sehen war.