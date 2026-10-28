Ab dem 19.12. starten wir parallel zur "Iluminights" mit dem Biergarten.

Besucht die spektakuläre Show der Illuminights und kommt danach im Biergarten der Burg Stettenfels vorbei.

Mit der dekorierten Schirmbar im Mittelpunkt, umringt von geschmückten Bäumchen und Lichterglanz, versetzen wir euch in Stimmung.

Geöffnet haben wir ab dem 19.12 täglich ab 16.00 Uhr, samstags, sonntags und an den Feiertagen schon ab 12 Uhr. Nur am 24.12., und am 31.12. bleibt der Biergarten geschlossen.

Reservierungen nimmt unser Schirmbarteam gerne unter der Tel: 07131 9770 105 oder unter biergarten@burg-stettenfels.de entgegen.

Also los geht’s, Ho Ho Holt euch ein Bier, wir freuen uns auf euch!