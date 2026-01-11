»Wir dachten, die Erde sei flach, die Sonne kreise um uns, und Gott habe uns nach seinem Bild geschaffen.

In unserer Jugend glaubten wir, die Zeit sei unendlich, die Liebe ewig.

Dann im Alter stellen wir fest, das Leben war nur ein Augenblick, und die Liebe… die Liebe ist doch wirklich ewig, schön und grenzenlos.

Aber dann kamen dieser wahnsinnige Christoph Kolumbus, der grausame Galilei, der gefühllose Darwin und schließlich dieser unverschämte Wyrypajew.«

(Laszló Bagossy)

Iwan Wyrypajew, eine der herausragendsten Persönlichkeiten der zeitgenössischen russischen Dramatik, erforscht in seinem Stück »Illusionen« mit berührender Ehrlichkeit und feinem Humor die Tiefen zwischenmenschlicher Beziehungen. Das Stück erzählt die Geschichte von vier Figuren – zwei Ehepaaren – und enthüllt dabei die verborgenen Schichten von Gefühlen, Bindungen und Liebe, während es das Publikum mit der zerbrechlichen Grenze zwischen Illusion und Realität konfrontiert.

Die Handlung ist zugleich lyrisch und ironisch: Die Figuren blicken auf ihre Vergangenheit zurück und gestehen tief verborgene Geheimnisse, wobei die Grenze zwischen Wahrheit und Einbildung verschwimmt. Was ist wahre Liebe? Was bedeutet es, treu zu sein? Wie sind Menschen fähig, einander – und sich selbst – angesichts der unausweichlichen Vergänglichkeit zu lieben? Diese Fragen leiten den Gedankengang des Stückes. Wyrypajews meisterhafte Sprache ist zugleich philosophisch und sinnlich, berührend und mitunter zum Lachen anregend. Das Stück bietet keine einfachen Antworten, es fordert das Publikum dazu auf, das eigene Leben neu zu überdenken.