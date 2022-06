Illustriertes Mini-Buch erstellen

Saustark! Superferkel „Schorschi“ haut ab jetzt mit den Kleinen im Deutschen Fleischermuseum auf den Putz!

Das Fleischermuseum geht neue Wege mit einem Programm für Kinder Mit Schweinchen Schorschi hat die Künstlerin Andrea Liebe einen neuen Festangestellten für das Fleischermuseum geschaffen. Das fröhliche Tier auf Papier führt Kinder mittels eines eigens für Kinder illustrierten Heftchens von nun an durch die Ausstellung, um die Welt rund um die Wurst zu erklären. Welche Kleidung braucht ein Metzger, warum wird die Wurst grau und wer ist eigentlich dieser seltsame Fleischwolf? All diese Fragen werden in der Kinder Rallye beantwortet. Einige der Stationen laden zudem zum Mitmachen ein. Von nun an können Kinder auch selbst im Fleischermuseum kreativ werden. Unter Anleitung von Schweinchen Schorschi und der jederzeit zur Verfügung stehenden Mitmach-Box bearbeiten sie eigene Themen und gestalten Fanzines, das sind selbst geschriebene und illustrierte Hefte im Miniaturformat. Diese können im Anschluß vervielfältigt und im Museum auf einer eigens für Kinder eingerichteten Fläche ausgestellt werden.Zusätzlich laden Workshopangebote ein, mit einer professionellen Künstlerin Mini-Bücher oder Stempelgeschichten umzusetzen. Dank des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst kann dieses neue Format ab Mai 2022 im Museum etabliert werden.