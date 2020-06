Ilona Hartmann - Land in Sicht

Nach drei Monaten online zu Hause sind wir wieder offline live: Die junge Reihe zwischen/miete ist pandemiebedingt noch nicht wieder WG-tauglich und daher im Juli zur »Zwischenmiete « im Literaturhaussaal – und das gleich zwei Mal. Auf Cihan Acar folgt "Land in Sicht" von Ilona Hartmann: Alles, was die Protagonistin Jana über ihren Vater weiß, ist, dass er als Kapitän auf der MS Mozart arbeitet, einem wenig glamourösen Kreuzfahrtschiff auf der Donau. Also bucht sie sich kurzerhand eine Woche dort ein. Ob sie sich ihm zu erkennen geben wird, weiß sie noch nicht. Mit knapp hundert Gästen im Seniorenalter und der trinkfesten Bordbesatzung beginnt die Fahrt von Passau nach Wien und eine Annäherung zwischen Vater und Tochter. Ilona Hartmann, geboren 1990 bei Stuttgart, zog nach dem Abitur nach Leipzig und dann nach Berlin, vor allem aber ins Internet, wo sie bis heute lebt. Texte von ihr finden sich regelmäßig auf ZEIT Online, in Der Freitag und auf Twitter. Instagram @ilona_hartmann Twitter @zirkuspony. "Land in Sicht" ist ihr erster Roman.

Lesung und Gespräch