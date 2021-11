ILR I love Reggaeton

Es wird Zeit für das Latin-Highlight des Jahres! Um euch in diesem Winter etwas einzuheizen, feiern wir die große REGGAETON Winter Edition im Perkins Park.

Hier wird es definitiv heiß hergehen. Zeigt uns eure heißesten Outfits und tanzt mit uns zu den besten Latinbeats.

Kommt zur Reggaeton Winter by I LOVE REGGAETON & ONETASTE. Wir spielen das Beste an Reggaeton, Bachata, Merengue, Brazilbeats und Hip-Hop. Alles in einer perfekten Mischung und mit großer Leidenschaft. Der Freitag ist ein „Muss“ für alle Latinbeats-Fans.