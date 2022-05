ILR I love Reggaeton Spring

Mit der REGGAETON spring leiten wir den Frühling ein. SAFE!

Danach wird es nur noch heißer. I LOVE REGGAETON stimmt euch gemeinsam mit ONETASTE auf den Frühling ein!

#Latinbeats sind mittlerweile ein fester Bestandteil in der Stuttgarter Partyszene. Das Besondere an ILR ist vor allem die Musikauswahl. Reggaeton, Bachata, Merengue, Brazilbeats und HipHop in einer perfekten Mischung sind das Geheimnis dieser leidenschaftlichen Party. Der Freitag ist ein „Muss“ für alle Latinbeats-Fans. Lasst uns die Frühlingsgefühle wecken!

MAINFLOOR: DJ MasbaM | ILR Resident