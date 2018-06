Ilse Rein: Quadrat trifft Canyon

Schiefer, Eisen, Draht, Holz und Sand - Sand. Immer wieder Sand - in seinen unterschiedlichen farbigen Ausprägungen. Sand - changierend zwischen dunkel und hell, zwischen gelb und grau. Sand - formlos - wird umfunktioniert und dient - anstelle von Farbe - als Bildauftrag. Mit dem "Quadrat" als Grundform - gemalt mit Sand - entstehen so weitere Quadrate, die die Begegnung zwischen Stoff und Form spannungsvoll formulieren. Ilse Rein arbeitet mit sehr verschiedenartigen Materialien, die sie findet und mit denen sie experimentiert. Sie stellt neben Formen aus der Geometrie auch Formen aus der Natur dar. So verarbeitet sie die gleichen Werkstoffe in Arbeiten mit Rechtecken, Rauten als auch in Bildern mit Landschaften oder zu aktuellen Fragestellungen. Die Ausstellung „Quadrat trifft Canyon“ spiegelt diese Motivgegensätze und die Vielfalt an Materialien und Strukturen.