"Ilsfeld im Bild - das waren und sind wir" - Vernissage

Unter dem Motto „Ilsfeld im Bild – das waren und sind wir“ findet anlässlich des Projektes „Im Bild – das sind wir“ der Kulturregion HeilbronnerLand im Foyer des Ilsfelder Rathauses eine Ausstellung statt.Von historischen Karikaturen über Gemälde lokaler Künstler bis hin zu aktuellen Fotografien reicht die Bandbreite. AuchKunstwerke aus dem Kurs „KunstORT-Acrylmalworkshop“, der im April in Kooperation mit der Vhs stattfand, finden hier ihren Platz. Ebenfalls als Kooperationspartner konnte der Heimatverein der Gemeinde Ilsfeld gewonnen werden, der sich sowohl an der Ausstellung wie auch am Programm der Ausstellungseröffnung mit Beiträgen beteiligen wird.Die Ausstellung kann vom 06.11. bis zum 30.11.2018 im Rathaus Ilsfeld besucht werden.