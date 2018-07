Ilsfelder Holzmarkt

Wenn in Ilsfeld von Tradition gesprochen wird, dann meint man nicht zuletzt den alljährlichen Holzmarkt. Wie die letzten 496 Jahre dreht sich auch in diesem Jahr am letzten Augustwochenende in Ilsfeld sehr viel, aber längst nicht alles rund um das Thema Holz. Von Freitag, 24. August bis Montag, 27. August 2018 wird wieder gefeiert, gehandelt, verkauft und informiert. Bei der größten Veranstaltung in der Schozachtal-Gemeinde sind Stimmung, Spaß und gute Laune garantiert – ein buntes Musikprogramm für Jung und Alt ebenso wie ein zünftig dekoriertes Festzelt mit einem erstklassigen Speisen- und Getränkeangebot sind Grund genug, um nach Ilsfeld zu kommen.