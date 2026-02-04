Ilsfelder Kinder Bazar

Einlass für Schwangere mit max. einer Begleitperson bereits ab 12:00 Uhr.

Zum Verkauf stehen Kinderbekleidung in den Größen 50-176, Umstandsmode, sowie Spielzeug und Babyausstattungsgegenstände (je nachdem was unsere Verkäufer zur Verfügung stellen). Außerdem wird es einen Kuchenverkauf geben. Trinken und Essen vor Ort ist wieder möglich. Die Kinder in unseren Ilsfelder Kindergärten werden dankbar sein über die Einnahmen an diesem Tag.