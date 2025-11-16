28. Internationales Pianistenfestival

Maurice Ravel Miroirs

Fanny Hensel Notturno in g-Moll, H. 337

Clara Schumann Soirées musicales, op. 6

II. Notturno F-Dur

Robert Schumann Symphonische Etüden op. 13

„Shmukler ist ein Vulkan“ schrieb die FAZ nach seinem Triumph beim Concours Géza Anda 2024 in Zürich.

In Moskau geboren, entschied sich Ilya Shmukler (* 1994) mit zehn Jahren, sein Leben der Musik zu widmen. Er gab sein erstes Rezital mit zehn, sein Orchesterdebut mit zwölf, und bald konzertierte er in Europa und Nordamerika. Als Absolvent der Klasse von Elena Kuznetsova und Sergey Kuznetsov am Moskauer Konservatorium setzt Shmukler seine Studien aktuell bei Stanislav Ioudenitch an der Park University, Missouri, sowie an der Escuela Superior de música Reina Sofía in Madrid fort.

Ilya Shmukler arbeitete mit Künstlern wie Mikhail Pletnev, Paavo Järvi, Marin Alsop, Nicholas McGegan, Junichi Hirokami und Anne-Marie McDermott sowie mit dem Tonhalle-Orchester Zürich, dem Musikkollegium Winterthur und dem Kansas City Chamber Orchestra. Zu den Meilensteinen in seiner Karriere gehört außerdem der Preis für die „Beste Darbietung eines Mozart-Konzerts“ beim Cliburn-Wettbewerb, ebenso wie sein Debüt in New York als Gewinner der Carnegie Weill Recital Hall Debut Audition im selben Jahr 2022.