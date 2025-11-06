Im Anschluss der Abend der Posie

Der Dichter Óscar Restrepo lebt zusammen mit seiner betagten Mutter in Medellín. Als junger Mann hat er zwei Bücher veröffentlicht, doch nun ist er arbeitslos und betrinkt sich gerne zusammen mit seinen Freunden.

Seine Schwester drängt ihn, sich einen Job zu suchen. Er werde andernfalls auf der Straße sitzen, sollte die Mutter eines Tages sterben. Daher beginnt Óscar in Teilzeit an einer Hochschule/Schule zu unterrichten. Dort macht er die Bekanntschaft der Studentin Yurlady, die gerne Dichterin werden würde und sehr gute Prosa schreibt. Überrascht von der Klarheit und Schönheit ihres Schreibens, übernimmt Óscar ihr gegenüber die Rolle des Mentos.