Im Auftrag des Roten Ritters

Das magische Baumhaus

Am Hofe von König Artus ist die Musik und die Lebensfreude vertrieben worden.

Ein geheimnisvoller Roter Ritter erteilt Anne und Philipp den Auftrag in die magische Anderswelt zu gehen, um dort nach dem sagenhaften Wasser der Erinnerung und Fantasie zu suchen.

Nur ein Becher dieses Wassers kann Camelot und die Ritter der Tafelrunde retten. Wird es Anne und Philipp gelingen, wieder Freude an den Hof von König Artus zu bringen?

Ein aufregendes Schauspiel mit Musik und Puppen rund um Abenteuer, Freundschaft und Mut.