Im Café Exil - mit Robert Stadlober

Nachts, vor hundert Jahren, als sich die Grenzen näher fraßen an die kleinen Tische, als die Sessel kurz vorm Abgrund zitterten, die Vorhänge noch einmal fester zugezogen wurden zum Schutz vor der kippenden Welt da draußen, da blühten die schönsten Utopien am Rande der Freiheit in den Kaffeehäusern Europas.

Freunde wurden gefunden und Feinde gemacht, Genossenschaften und Allianzen gegründet, begossen und wieder zerstört. Lieben entbrannten und zerrannen. Große Romane und kleine Geschichten wurden bejubelt und in der Luft zerrissen. Politische Ideen erdacht, manifestiert und wieder verworfen. Der Planet war aus den Fugen, weshalb ihn also nicht völlig aus den Angeln heben und wieder neu zusammen setzen an den Tischen der Cafés, das war die Idee. Wir alle wissen: es kam anders.

Robert Stadlober nimmt uns mit in eine Welt, die die Unsere zu einer besseren hätte, machen können, hätten wir sie nur zugelassen. Mit Geschichten, literarischen Vignetten und neu vertonten Gedichten von so diversen Geistern wie: Masha Kaleko, Erich Mühsam, Irmgard Keun, Joseph Roth, Peter Weiss, Else Lasker-Schüler, Stefan Zweig, Rose Ausländer, Karl Kraus und alle den andren, entwirft er ein Panorama einer verzweifelten Hoffnung, eines Traums einer anderen Welt und einer Zukunft, die nie war, weil sie verjagt, zerstört, getötet wurde.

Hören Sie zu, träumen Sie mit, erinnern Sie sich mit uns und erheben Sie das Glas auf das, was hätte sein können! Verweilen Sie doch einen Moment mit uns im Café Zukunft. Und wer weiß, vielleicht schaffen wir es und die Welt wird doch noch schön. Mit Robert Stadlober und Daniel Moheit.

Weitere Infos auf www.theaterschiff-heilbronn.com/im-cafe-exil-mit-robert-stadlober