Im Café zur grünen Katz

Eigentlich wusste dieser verliebte Koch gar nicht, wie viel Gutes er tat, als er da in seiner Suppe rührte. Jedenfalls – glaub es oder nicht – geriet eine gute Portion Verliebtheit mitten hinein, und das hatte Folgen. Alle Gäste im Café riefen: »Mmm, was riecht denn da so gut?« Sie leerten die Teller bis zum allerletzten Tropfen. Und dann war es, als ginge das Licht an: Die Grantigen wurden froh, die Gemeinen wurden nett, und manch einer erinnerte sich plötzlich daran, dass es jemanden gab, dem man schon lange nicht mehr gesagt hatte, wie sehr man ihn mochte.

Mit projizierten Zeichnungen, Puppen und Flachfiguren erzählt Christian Glötzner von einer Welt, die von Freude und von lebendigem, fröhlichem Miteinander geprägt ist, und in der die Sorgen und Nöte nicht unbeachtet bleiben.