Im Café zur grünen Katz

Der verliebte Koch rührte in seinem Topf und bemerkte garnicht, dass er auch seine verliebten Gedanken mit hineinrührte. Alle Gäste im Café riefen: „Was riecht denn da so gut?“ Nachdem sie kosteten, veränderte sich die Welt: Die Grantigen wurden froh, die Gemeinen wurden nett und manch einer erinnerte sich, dass es noch jemanden gab, dem man schon lange nicht mehr gesagt hatte, wie lieb man ihn hatte. Die Inszenierung befasst sich mit der Frage, inwieweit wir in einer Gesellschaft leben wollen, in der sich der Einzelne immer mehr in sich zurückzieht. Durch die Figur des Kochs kommen die Liebe und die Freundschaft und auch die Freude zurück zu den Menschen und es entsteht ein lebendiges, fröhliches Miteinander, in dem die Sorgen und Nöte aber nicht unbeachtet bleiben. Wir arbeiten mit gezeichneten Projektionen, direkt geführten Figuren, Marionetten und Flachfiguren.

Spiel, Text und Ausstattung: Christian Glötzner

Regie: Karin Ould Chih

Musik: Johannes Frisch

Ästhetische Beratung: Frank Soehnle

Stückentwicklung: Anja Noetzel

Kindertheater 1 (4 bis 6 Jahre)