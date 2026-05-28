Im Dialog der Zeiten

Mit frischem Klang und feinem Gespür für musikalische Zwischentöne verbindet das aufstrebende Tovesco-Trio drei Meisterwerke aus unterschiedlichen Epochen.

Joseph Haydns Trio Es-Dur Hob.XV:29 versprüht Witz und Eleganz der Wiener Klassik. In die farbenreiche Klangwelt der frühen Moderne entführt das Klaviertrio von Rebecca Clarke, das 1921 entstanden ist. Die Britin gilt als wichtigste Komponistin ihres Landes in der Zwischenkriegszeit. Sie lässt in ihrem Stück Leidenschaft und Melancholie aufeinandertreffen. Ganz im Geiste der romantischen Innerlichkeit ist Robert Schumanns Klaviertrio Nr.1 d-Moll, op. 63 von emotionaler Spannung und lyrischer Tiefe geprägt. Gewidmet hat er es seiner Schwester Clara, deren feines Gespür für Ausdruck und Form das Verständnis des Trios wesentlich beeinflusst hat.

Das junge Tovesco Trio wurde 2021 gegründet hat den Auftritt beim Hohenloher Kultursommer als Förderpreis des Internationalen Kammermusikmeisterkurses der Jeunesses musicales in Weikersheim gewonnen. Das Trio ist mehrfach ausgezeichnet und konnte bereits in der Elbphilharmonie, der Berliner Philharmonie und in der Carnegie Hall New York auftreten.

Tovesco-Trio:

Veronika Rädler - Violine

Tatu Kauppinen - Cello

Francesco Maccarrone - Klavier

Ort: Baukelter Weinsberg

Einlass: 16:30 Uhr

Beginn: 17:00 Uhr

Tickets: www.hohenloher-kultursommer.de