Im Feld - Roman einer Obsession

"Rennradtreff. Christi Himmelfahrt. Donnerstag um 10 Uhr. Der Radverein lädt ein. Auch Nichtmitglieder sind willkommen!".

Mit dieser Ankündigung gerät der Erzähler mitten hinein in die Parforce-Fahrt einer Rennradgruppe, die bald alle Maße und Vorstellungen sprengt.

Joachim Zelter, 1962 in Freiburg geboren, freier Schriftsteller & passionierter Radsportler führt uns in die Welt des Zusammenwirkens von Fahrrad, Mensch und sozialer Gruppe ein. Am Ende handelt Zelters Roman von uns allen: von Anpassung und Bereitwilligkeit, von Leistungsdruck und subtiler Tempoverschärfung, von der Unfähigkeit, auch nur eine Pedalumdrehung auszulassen. Es ist der Roman einer Besessenheit.