Im Fokus – Kammermusik!

Das Studio Kammermusik (Studioleitung Martin Funda) ist wieder zu Gast im Institut français.

In einem Kammermusikensemble setzen sich Musiker*innen verschiedenster Herkunft mit unterschiedlichen Arbeitsweisen und Erfahrungen in intensiven Proben auseinander. Dabei üben sie einen respektvollen Umgang miteinander ein und lernen, musikalische Kompromisse einzugehen sowie gegenseitige Kritik am Spiel konstruktiv zu äußern und auch anzunehmen.

Am Ende geht es darum, sich für das große Ganze einzusetzen, Verantwortung füreinander zu übernehmen und das Werk ins Zentrum des Geschehens zu stellen.

Kammermusik ist ein wesentlicher und wichtiger Bestandteil des Musikstudiums an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart, sie fordert und fördert jede*n Musiker*in auf dem Weg in das individuelle Berufsleben. Egal ob dieser Weg ins Orchester, in die Pädagogik, in die freiberufliche Tätigkeit oder in eine Kombination aus allem führt: Kammermusik ist wertvoll für jede*n.

Die Musiker*innen präsentieren ein anspruchsvolles Programm mit Werken von u.a. Bach, Beethoven, Shaw und Debussy.