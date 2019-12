Im FOKUS! Kammerkonzert und Neujahrsempfang

Das IF Stuttgart freut sich unter dem Titel „Im FOKUS!“ in Zusammenarbeit mit der Klasse Prof. Martin Funda der HMDK eine neue Konzertreihe zu präsentieren. Am Neujahrsempfang werden sich die Kammermusikensembles der HMDK Stuttgart vorstellen, die bei weitereren Terminen im Laufe des Jahres im Institut auftreten werden.

Anmeldung erforderlich unter: info.stuttgart@institutfrancais.de

Eine Veranstaltung des Institut français Stuttgart in Kooperation mit der HMDK Stuttgart und den Freunde des IF Stuttgart.

Eintritt frei