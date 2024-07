Im (Ge-)Stein verewigt - (h)arteFakte(n)

In der vierteiligen Reihe der Museums-Sommerferienwerkstatt dreht sich alles um (Ge-)Steine: Was können Steine erzählen, was verraten sie über Vergangenheit, Gegenwart und Kunst?

Wer an mindestens drei Ferienwerkstätten der Reihe teilnimmt, bekommt eine Überraschung.

Teil 1 – Archäologie: Von meisterhaften Kunstwerken der steinzeitlichen Menschen geht es zu den Steinmetzen und Handwerkern Roms. Im Anschluss entsteht ein römisches Mosaik aus kunstvollen bunten Steinchen.

Anmeldung erforderlich bis 13.08., 12 Uhr unter 07131/562295 oder museum.paedagogik@heilbronn.de

Bitte geben Sie den Titel der Veranstaltung, Ihren Namen sowie die Anzahl der teilnehmenden Kinder an.