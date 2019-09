„Im Gespann mit der Schönheit“

Vortrag mit Bildern von Dr. Dieter Büchner, Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart

Der Name Pausa steht in erster Linie natürlich für Stoffe. Kennern der modernen Architektur sind auch die aus den 1950er- und 1960er-Jahren datierenden Firmengebäude ein Begriff. Das aber, was in dieser Blütezeit der Pausa ihr Bild in der Öffentlichkeit wohl am meisten prägte, ist heute weitgehend vergessen, nämlich die Werbung. Dabei hatten Prospekte, Plakate, Broschüren und Anzeigen in Zeitschriften zweifelslos wesentlichen Anteil am Erfolg der Mössinger Firma. Zu verdanken ist dies vor allem dem Stuttgarter Maler, Grafiker und Fotografen Anton Stankowski (1906- 1998), der als der bedeutendste deutsche Grafikdesigner des 20. Jahrhunderts gilt.

Dr. Dieter Büchner ist Kunsthistoriker und am Landesamt für Denkmalpflege zuständig für die beweglichen Kulturdenkmale in Baden-Württemberg