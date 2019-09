Im Gespräch: Edzard Reuter und Manfred Bissinger

„Der Meinungsmacher“ - so ist die eben erschienene Biographie eines der bekanntesten linksliberalen Publizisten der Bundesrepublik Deutschland überschrieben (Autoren: Hermann Schmidt/Miriam Bernhardt/Verlag Berg&Feierabend, Berlin).

Manfred Bissinger begann seine journalistische Karriere als Lokalreporter in Oberschwaben und avancierte in Hamburg, wo er im Jahr 1967 von Henri Nannen für den „stern“ entdeckt wurde, zu einem der angesehensten Publizisten unseres Landes. Nannen und Bissinger ist es zu verdanken, dass durch ihren Journalismus der Weg frei wurde für eine sozialliberale Koalition und eine Kanzlerschaft Willy Brandts. Es folgten wichtige Stationen als Sprecher des Hamburger Senats, beim Politmagazin „konkret“, mit seiner eigenen Zeitung „Die Woche“ bis hin zu seinem heutigen Engagement in seiner Kommunikationsagentur.

Bissinger hat Deutschland journalistisch betrachtet und analysiert. Edzard Reuter, ein gutes Jahrzehnt älter als Bissinger, hat diese Entwicklungen als Unternehmer und Zeitzeuge begleitet. Nach seiner Rückkehr aus der Emigration in die Türkei 1946 wollte er ein soziales, ein freies Deutschland mitgestalten. In ihrer politischen Ausrichtung ähnlich gelagert haben beide auf ganz unterschiedliche Art und Weise dieses Land geprägt. Reuter kam 1964 zur Daimler-Benz AG und lenkte von 1987 bis 1995 deren Geschicke als ihr Vorstandsvorsitzender. Reuter bezieht auch mit 91 Jahren nach wie vor Stellung zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen. Beide eint der kritische Blick auf deutsche Verhältnisse und der Wunsch nach einem besseren und sozialen Miteinander. Beide haben dazu im Gespräch mit Bernadette Schoog einiges zu sagen.