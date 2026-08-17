Im Gespräch mit einem Buch

Im Mittelpunkt steht jeweils ein ausgewähltes Buch, das als Ausgangspunkt für Gespräche über gesellschaftliche Themen dient.

Nach einem Austausch über Handlung, Figuren und persönliche Leseeindrücke richtet sich der Blick auf Fragen, die das Buch aufwirft und die uns auch im Alltag begegnen. In entspannter Atmosphäre entstehen Gespräche über unterschiedliche Perspektiven, Erfahrungen und Sichtweisen. Das Buch bildet dabei die Grundlage für einen offenen und respektvollen Austausch.

Den Auftakt gestaltet Sylvia Anwender mit dem Roman „Unsere Seelen bei Nacht“ von Kent Haruf. Im anschließenden Gespräch geht es um das Thema „Altersbilder in der Gesellschaft“. Die Veranstaltung wird von der Stadtteilbücherei Oeffingen organisatorisch unterstützt. Wer das Buch noch nicht gelesen hat, kann es in der Bücherei ausleihen.