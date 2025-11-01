Im Grunde ist es einfach Tour 2026

Am Donnerstag, 29. Januar 2025, bringt friederike. ihre Lieder ins Kulturhaus Schwanen Waiblingen.

Im Rahmen der Dachbodenkonzerte, präsentiert vom Feierabendkollektiv Stuttgart, verwandelt sie das Foyer im zweiten Obergeschoss in einen Ort der leisen Fragen und großen Stimmen.

friederike. singt nicht, weil sie Antworten kennt, sondern weil sie auf der Suche ist. Ihre Songs tragen die Wege ihres Lebens in sich – von Thüringen nach Paris und Wien, zurück aufs Land und wieder hinaus in die Städte. Sie verwebt jazzig-soulige Farben mit Chanson und Liedermachertradition. Ihre Texte sind poetisch, manchmal humorvoll, manchmal verzweifelt, oft voller Skepsis und doch offen für Hoffnungsschimmer.

Seit 2015 tourt sie mit ihren Liedern über kleine und große Bühnen, gewann SongSlams und Förderpreise, veröffentlichte zwei Alben und prägt mit eigenen Formaten die Musikszene in Thüringen. Ihre Stimme bleibt unverkennbar – nah, eigenwillig, ehrlich. Ein Konzert mit ihr ist nie glatt, sondern immer persönlich, immer intensiv.

Als Support eröffnet die Stuttgarter Liedermacherin Simone Stahl den Abend, die mit klaren Texten und natürlich klingenden Arrangements überzeugt.