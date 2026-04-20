Im Hofe steht ein Pflaumenbaum

Ein Leben in fremder Haut, ein Sehnen nach einem anderen Ich. Doch kann man wirklich jemand anderes sein - oder nur eine schimmernde Illusion im eigenen Schatten?

Benn lebt mit Leila. Oder Leila mit Benn. Zusammen in einer Wohnung. Doch dann beschließt Benn, Frau zu sein. Darum geht es.

Mitwirkende:

Leila: Maxi Widmayer

Benn: Doron von Koltzenberg

Chor: Helen Pavel, Ajla Buljubasic, Boris Rodriguez

Fotos: Jim Zimmermann

Text und Regie: Boris Rodriguez