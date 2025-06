Im Hofgarten: Das Sommerfestival - Julian Pförtner

Nach seinem Erfolg als Zweitplatzierter bei „The Voice of Germany 2022“ tritt nun eine neue Ära für Julian Pförtner ein. Inspiriert von modernen Singer/Songwriter Größen der letzten Jahre reiht sich Julian mühelos in eine Welt der Folk/Pop Musik ein.

Texte, die direkt aus dem Leben stammen, eingebettet in Produktionen, die in Los Angeles in detailverliebter Kleinarbeit entstanden sind. Julian erzählt wahre Geschichten direkt aus dem Leben und zeigt damit, was er sich immer bewahren wird: den Bezug zum Echten, zum Realen, zu dem, was wirklich passiert. Wer seine Musik hört, wird mitgenommen auf eine Reise durch Julians Inneres; mal traurig, mal aufgebracht, mal verliebt und fröhlich. Doch immer roh und immer nah am Hörenden.

Nachdem er mit seiner markanten Stimme und dem unverwechselbaren Charme bereits die Herzen des Landes erobert hat, ist es nun Zeit, die Musikindustrie umzukrempeln. Für Julian ist klar: Die Reise geht gerade erst los.