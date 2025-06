Im Hofgarten: Das Sommerfestival - Rebel Tell

Rebel Tell...und der Schlager wird gerockt!

Rebel Tell macht das, was bisher unmöglich erschien: Die vier Musiker vereinen die Schlager- und Rock‘n‘Roll-Welt auf eine ganz selbstverständliche und erfrischend verrückte Art und Weise. Die Jungs verpassen Songs von Andrea Berg, Udo Jürgens, Sportfreunde Stiller, Tote Hosen uvm. einen kompletten Neuanstrich, mit einer Leichtigkeit, die ebenso kuttenbewehrte harte Kerle, wie auch Fans der sanften Töne mitreißt. Wenn die vier auf der Bühne ihren Schlagerbilly zelebrieren, kommen nicht nur eingerostete Tanzbeine wieder in Bewegung, sondern auch verstummten Kehlen macht das Mitsingen wieder Spaß.