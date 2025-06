Im Hofgarten: Das Sommerfestival - Sascha Korf

Da ist es, das verflixt lustige 7. Programm von Vollblutentertainer Sascha Korf. In gewohnter Manier wird er wilde Geschichten aufs Parkett packen.

Was sind Wanderopern? Wer ist wirklich schuld an der Erderwärmung? Und wie viele Chilis sind eine Mordwaffe?

Fragen über Fragen, die in Lach- und Sachgeschichten wunderbar komisch aufgelöst werden. Sascha wird berichten, wie es wird, wenn er der erste Kölner auf dem Mond sein wird und wie man Märchen politisch korrekt erzählt. Dazu gibt’s wilde Rezepte, eine intime Sprechstunde und ein Quiz mit dem Publikum um absurde Preise. Am Ende darf die gewohnte Schlagerparodie natürlich nicht fehlen. Wenn Sascha Korf energiegeladen, sympathisch und herrlich ehrlich über die Bühne rennt, spielt und fabuliert, bleibt kein Auge trocken. Das ist echt. Das ist pur. Das ist Korf. Selbstverständlich fehlen auch nicht die großartigen Dialoge mit seinem geliebten Publikum. Auf Augenhöhe entwickeln sich dabei rührende und zuweilen witzige Geschichten. Der Meister der Improvisation in seinem Element, das müsst ihr sehen. Stand Up Comedy trifft auf Improvisation, trifft auf Mensch.