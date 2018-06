× Erweitern OnAIR

Von Donnerstag, den 5. bis Samstag, den 28. Juli heißt es wieder »IM HOFGARTEN – Das Sommerfestival«. Musik, Comedy, Kleinkunst, Lesung und Theater werden auch in diesem Jahr wieder die Besucher begeistern.

Damit auch richtiges Festival-Flair aufkommt, ist das Gelände nicht nur bestuhlt, es dürfen auch gerne wieder Picknickdecken mitgebracht werden. Auf der Bühne werden zahlreiche Knaller-Acts erwartet. Das Programm startet jeden Donnerstag um 19 Uhr mit den Hohâloher Helden. Diesmal sind mit dabei Paulo & Marcus feat. Doc Wendler, Moni & Hohenloher Lieblinge, Mike Janipka und die Beat Könige. Auch für die kleinen Besucher wartet ein spannendes Programm.

Am Freitag, den 6. Juli wird ein abenteuerliches Kindertheaterstück zu sehen sein und am

20. Juli verspricht die Familienveranstaltung mit Musik-Clowns Gogol & Mäx zwei prall gefüllte Stunden des Lachens und Staunens. Günter Schneidewind, OnAIR und d’Hundskrippln, Werner Koczwara und Sahne-Mixx, man darf gespannt sein auf eine bunte Mischung für Augen, Ohren und Lachmuskeln. Egal ob a cappella, bajuwarisches Rock-Konzert, Udo Jürgens Revival-Show oder Kabarett, es gibt eine vielseitige Auswahl an Künstlern, die ihr hervorragendes Können darbieten.

Die Sonntage (Eintritt frei) bieten Unterhaltung für die ganze Familie. Beim »Picknick in weiß«, Jugendmusikschul-Konzert oder Matinée der Stadtkapelle lädt der Hofgarten zum Verweilen ein. Das Gelände und die Gastronomie öffnen jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn. So können die Besucher den Abend ganz entspannt mit einem kleinen Snack und leckeren Getränken starten. Zum Durstlöschen werden sommerliche Cocktails fruchtig und herb, kühle Weine, frische Biere und jede Menge Softdrinks angeboten. Gegen den kleinen oder großen Hunger bieten die Gastronomen hohenlohisch-fränkische Spezialitäten aus Grill und Pfanne, amerikanische Fastfoodküche, Berliner Wurstklassiker und Gerichte aus der vegetarischen Küche an.

Programm

5. Juli, 19 Uhr »Hohâloher Helden« Paulo & Marcus feat. Doc Wendler

6. Juli, 15 Uhr Räuber Hotzenplotz

6. Juli, 19 Uhr Günter Schneidewind

7. Juli, 19 Uhr OnAIR

8. Juli, 11-17 Uhr Picknick in weiß

12. Juli, 19 Uhr »Hohâloher Helden« Moni & die Hohenloher Musikanten

13. Juli, 19 Uhr d‘Hundskrippln

14. Juli, 20 Uhr East Affair

15. Juli, 11 Uhr Morgenkonzert der Jugendmusikschule

19. Juli, 19 Uhr »Hohâloher Helden« Mike Janipka

20. Juli, 18 Uhr Gogol & Mäx

21. Juli, 19 Uhr SahneMixx

22. Juli, 11 Uhr Stadtkapelle Öhringen

26. Juli, 19 Uhr »Hohâloher Helden« Beat Könige

27. Juli, 19 Uhr Werner Koczwara

28. Juli, 19 Uhr Emmi & Willnowsky