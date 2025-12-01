Fünf Jahre nach ihrer Scheidung treffen Angelika und Rainer auf der Hochzeit ihrer jüngsten Tochter wieder aufeinander. Ganz alltäglich, oder?

Doch durch einen unglücklichen Zufall landen die Beiden im alten Weinkeller der Burg, in der die Hochzeit gefeiert wird und sind eingeschlossen.

Ohne chance voreinander fliehen zu können, sitzen sie nun aufeinander und dann wird abgerechnet. Wer welche Fehler begangen hat oder auch nicht. War ihre Beziehung nur ein Traum, der wie eine Seifenblase zerplatzte? Wer hat an was Schuld? Hat überhaupt jemand Schuld? Oder passten sie einfach nicht zusammen?

Dennoch versuchen sie das Beste aus der Situation zu machen, und ein paar Flaschen Wein tun das Übrige, um manches in einem anderen Licht zu sehen.

Hatten Sie auch schon mal das Gefühl, mit Ihrer Beziehung "im Keller" gewesen zu sein?

Dann wünschen wir viel Spaß!