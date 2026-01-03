Im Kreis der Familie

Lesekarussell mit Fundstücken aus dem aktuellen Bücherkosmos.

Beim Lesekarussell im März stehen Romane im Zentrum, in denen es um Familien geht. Um Familienmitglieder, die sich lieben, und solche, die einander fürchten. Es geht um Familienbande, die unerschütterlich sind, und andere, die zerbrechen. Es geht um diejenigen, die ausbrechen und die, die in den Schoß der Familie zurückkehren. Familie kann langweilen, aber auch voller Spannung sein! Freuen Sie sich auf eine abwechslungsreiche, unterhaltsame Lesestunde in der familiären Atmosphäre des Scheunenfoyers im Theater Lindenhof.

Pia Ziefle, Autorin und Inhaberin von „Unser Buchladen“ in Mössingen, präsentiert und liest aus ihren liebsten Fundstücken aus dem aktuellen Bücherkosmos.