Im Land der Farben

Die erfolgreiche Kulturreihe »Von Klängen und Farben« begibt sich zum Auftakt ihrer dritten Saison in ein Land der Farben. Was haben Klänge und Farben gemeinsam? Sie sind bunt.

Jedes Musikstück, jedes Kunstwerk hat seinen eigenen Charakter und entführt uns in eine sinnliche Welt, in der man Klänge farbig sehen, Gemälde riechen und Objekte zum Tanzen bringen kann. Neben einem kurzen Ausflug in die Instrumentenkunde und der Frage wie ein Komponist komponiert, stellt das Projekt Klänge und Farben einander gegenüber und sorgt für ein lebendiges Farbenspiel in Wort und Ton. Im Anschluss findet eine interaktive Museumserkundung zum Thema statt. Mit Anne Angerer, Oboe Sebastian Manz, Klarinette Libor Sima, Fagott Jasmin Bachmann, Moderation