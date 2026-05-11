Im Moment - Das reine Vergnügen!

Improvisationstheater - Das spannendste Theater der Welt

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Kunstzentrum Karlskaserne Hindenburgstraße 29, 71638 Ludwigsburg

Improvisationstheater ist das spannendste und zugleich witzigste Theater der Welt! Punkt. 

Die Spieler und Spielerinnen wissen bei diesem unkonventionellen Theaterformat nach Keith Johnstone - dem Erfinder von Theatersport© - nie, was sie spielen, sondern nur dass sie spielen. Szenen, Geschichten und die darin vorkommenden Charaktere entstehen im Moment des Spiels.

Loslassen! Immer wieder loslassen. Der zweite Teil rund ums reine Vergnügen widmet sich ebenfalls unterschiedlichsten Methoden und theatralen Strukturen des spontanen Spiels. Auch hier wird sich jede Menge Spontanität und Situationskomik entdecken lassen. Im Mittelpunkt des Workshops liegt der magische Moment des Seins. Was war und sein wird spielt keine Rolle. Das Hier und Jetzt wird im Moment erprobt.

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Kunstzentrum Karlskaserne Hindenburgstraße 29, 71638 Ludwigsburg
Theater & Bühne
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