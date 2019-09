Im Mondschein durch dunkle Gassen

Von zwei Laternenträgern begleitet streifen Sie mit Ihrer Stadtführerin durch die Gassen der Marbacher Altstadt.

Mit allen Sinnen erkunden Sie Sitten und Gebräuche aus vergangenen Jahrhunderten. Diese Führung lässt durch Spielszenen in historischen Kostümen Geschichte und Geschichten aus der Schillerstadt lebendig werden. Es erwartet Sie informative, spannende Unterhaltung. Zum Abschluss kehren Sie in ein authentisches Wirtshaus ein, in dem Ihnen ein "schwäbischer Klassiker" serviert wird.

Das Essen im Wirtshaus (ohne Getränke) sowie kleine Stärkungen auf der Wegstrecke sind in der Gebühr enthalten.

In Zusammenarbeit mit dem Stadtinfoladen Marbach.