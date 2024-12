Die Theatergruppe des MGV Konkordia Grombach spielt in diesem Jahr das Stück „Im Ochsen wird´s erotisch“, eine Komödie in 3 Akten von Christof Martin.

Die Veranstaltungen finden am Samstag, dem 04.01. und Sonntag, dem 05.10.2025, jeweils um 20:00 Uhr in der Schlossberghalle Grombach statt. Einlass für beide Vorstellungen ist jeweils ab 18:30 Uhr. In Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung findet zusätzlich am Sonntag, dem 05.01.2025, um 14:30 Uhr eine Vorstellung für Senioren mit Buszubringerdienst aus den Stadtteilen statt.

Bei beiden Abendvorstellungen wird es eine Tombola und Bewirtung geben. Im Rahmen der Seniorenvorstellung wird wie gewohnt Kaffee und Kuchen angeboten.

Im Gasthof „Ochsen“ läuft es nicht mehr so gut. Der Wirt Herrmann (Alexander Friedrich) sucht mal wieder nach einem Weg, die bevorstehende Pleite abzuwenden. Seine Frau Bea (Daniela Atzler) weiß genau, wo die Probleme liegen, und will die Schulden von den nicht zahlenden Stammgästen endlich eintreiben - notfalls müssen sie halt abgearbeitet werden. Achim (Reinhold Last), ein guter Freund von Herrmann, ist jeden Tag im „Ochsen“ und sorgt eigentlich für Umsatz, wenn er nicht immer anschreiben lassen würde. Dann dreht sich plötzlich der Wind und Achim muss sich nützlich machen. Ein Fremder (Tobias Schilling) taucht im Ochsen auf. Er ist reisender Handelsvertreter und handelt nicht nur mit „legalen" Küchengeräten. Mit zwei Koffern und einer Geschäftsidee im Gepäck weckt er das Interesse der Wirtsleute. Natürlich darf die Werbung nicht fehlen, das übernimmt die „Marketingexpertin“ Berta (Birgit Schrot). Ein Fremder in Grombach, das weckt natürlich das Interesse der örtlichen Polizeibeamten Henning (Jonas Bohn) und Natascha (Sophia Last). Auch die gute Seele des „Ochsen“ Lena-Marie (Saskia Schöne) möcht endlich wieder ihr Talent zeigen und darf dieses „nach“ besagtem Event auch tun. Natürlich hat der „Ochsen“ nicht nur einen Stammgast, auch der Hypochonder Gernot (Julian Last) kommt regelmäßig in den „Ochsen“, aber nicht wegen dem guten Essen ...!

Regie: Daniela Atzler, Souffleur: Daniel Bohn