VinoKino: "Im Rausch der Sterne"

Weingenuss und Filmvergnügen

Adam Jones (Bradley Cooper) ist wie ein Rockstar: Genial, erfolgreich, leidenschaftlich und mit einem äußerst exzessiven Lebensstil. Dieser kostet ihn den Job als Chefkoch in einem der exklusivsten Sternerestaurants in Paris. Ein tiefer Fall, aber Adam ist nun, zwei Jahre später, clean und zurück in seiner Heimatstadt London. Er taucht bei seinem alten Freund Tony (Daniel Brühl) auf und will dessen Restaurant zur neuen Topadresse machen. Tony ist hin und her gerissen zwischen der Genialität und dem Wahnsinn seines Freundes, willigt aber schließlich ein und Adam legt los. Er will die Besten der Besten im Team, er will 3 Sterne - und er will Helene (Sienna Miller), die außergewöhnlich begnadet kocht und zudem noch sehr attraktiv ist. Einziges Problem: Helene kann Adam nicht ausstehen, der wie ein Besessener seine Mitarbeiter für ein perfektes Menü in den Wahnsinn treibt und regelmäßig die Beherrschung verliert.

Wir zeigen den Film mit Starbesetzung und verkosten passend dazu verschiedene Weine.

Veranstaltungsort:

Weinhandlung Wein et cetera

Uracher Str. 7/1

72581 Dettingen an der Erms