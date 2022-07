Im Reigen der Liefer - Galakonzert

Nach dem abrupten Abbruch aufgrund eines Unwetters im letzten Jahr wollen wir diesen beeindruckenden Streifzug durch die Welt des Europäischen Kunst- und Volkslieds in dieser Saison vollenden.

Wir haben die namhaften Solistinnen und Solisten noch einmal eingeladen. Dieses Mal noch mit zwei Akkordeonisten, die den Liederreigen um eine weitere Klangfarbe ergänzen. Europa trifft sich in Schillingsfürst wieder in seinen Liedern, mit Liebe, Schmerz, Romantik, Natur und Heimat. Träumt Herr Ribbeck aus Ribbeck von Granada? Kreisen All Mein Gedanken um den blühenden Jasmin? Abgerundet wird der Galanachmittag durch kurzweilige Erläuterungen zu den Stücken und Ländern.

Margarita Vilsone Sopran / Tiziana Portoghese Mezzosopran / Enrique Ambrosio Tenor / Christoph von Weitzel Bariton / Ulrich Pakusch Klavier / Igor Kvashevich & Francesco Palazzo Akkordeon / Kilian Sprau Klavier & Moderation

Es besteht eine Ausweichmöglichkeit bei schlechtem Wetter.