Im Sandbox-Game das perfekte Haus für Jugendliche craften

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Werkstatthaus-Cafe Stuttgart Gerokstraße 7, 70188 Stuttgart

Weeks of Play: Workshop für Jugendliche von 11 bis 15 Jahren mit Chris Binder 

Baue gemeinsam mit anderen den perfekten Ort für Jugendliche in einer frei gestaltbaren Welt aus Blöcken. In Luanti kannst du Häuser, Parks mit Pflanzen und Tieren, Treffpunkte oder verrückte Maschinen erschaffen und deine Ideen direkt ausprobieren. Das Tool kannst du auch nach dem Workshop ohne Kosten oder Registrierung weiterverwenden.

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Freizeit & Erholung
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